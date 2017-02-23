范瑋琪懸崖拍MV 巡演護嗓少吼小孩

歌手范瑋琪為新歌「在幸福的路上」爬上懸崖拍攝MV；近來緊鑼密鼓籌備全新巡演，舞台有很多樓梯，直呼最怕穿高跟鞋走樓梯，護嗓小撇步則是少吼小孩、少講話。

范瑋琪推出新歌「在幸福的路上」及「陪你」，「在幸福的路上」MV找導演黃中平拍攝，從出道開始合作，范瑋琪直呼太有緣，是她最愛也是最害怕的導演，「每次跟他都上山下海，這次還到懸崖邊拍攝」，自嘲很像在拍望夫崖，等丈夫回家。

回想起懸崖拍攝過程，范瑋琪表示，不害怕，但還是抖了一下，穿靴子攀岩好恐怖，只好把靴子拿上去換，不然可能會直接掉進海裡。MV從早拍到晚，幸好有工作人員學過攀岩，教大家徒手爬懸崖。

「在幸福的路上」巡迴演唱會今年3月18日從中國大陸深圳起跑，被問及生活中最幸福的事？范瑋琪笑說，可平衡家庭生活兼顧最愛的唱歌是很幸福的事，「但我也一直亦步亦趨的在這個路上」。

談起護嗓小撇步，范瑋琪表示，最近就是盡量少吼小孩、少講一點話，要注意有生病的人都不要靠近她；近來積極上體能課增強核心肌耐力、心肺功能等，再加上平常帶小孩，體力真的比之前好。

范瑋琪說，這次巡演舞台非常漂亮，有個大斜坡及很多樓梯，坦言最怕要穿高跟鞋走樓梯，平常帶小孩都不穿高跟鞋，且根據她以往摔跤經驗，真的很有機會發生，最近要開始訓練穿高跟鞋唱歌。1060223

(中央社)