范瑋琪懸崖拍MV 巡演護嗓少吼小孩
歌手范瑋琪為新歌「在幸福的路上」爬上懸崖拍攝MV；近來緊鑼密鼓籌備全新巡演，舞台有很多樓梯，直呼最怕穿高跟鞋走樓梯，護嗓小撇步則是少吼小孩、少講話。
范瑋琪推出新歌「在幸福的路上」及「陪你」，「在幸福的路上」MV找導演黃中平拍攝，從出道開始合作，范瑋琪直呼太有緣，是她最愛也是最害怕的導演，「每次跟他都上山下海，這次還到懸崖邊拍攝」，自嘲很像在拍望夫崖，等丈夫回家。
回想起懸崖拍攝過程，范瑋琪表示，不害怕，但還是抖了一下，穿靴子攀岩好恐怖，只好把靴子拿上去換，不然可能會直接掉進海裡。MV從早拍到晚，幸好有工作人員學過攀岩，教大家徒手爬懸崖。
「在幸福的路上」巡迴演唱會今年3月18日從中國大陸深圳起跑，被問及生活中最幸福的事？范瑋琪笑說，可平衡家庭生活兼顧最愛的唱歌是很幸福的事，「但我也一直亦步亦趨的在這個路上」。
談起護嗓小撇步，范瑋琪表示，最近就是盡量少吼小孩、少講一點話，要注意有生病的人都不要靠近她；近來積極上體能課增強核心肌耐力、心肺功能等，再加上平常帶小孩，體力真的比之前好。
范瑋琪說，這次巡演舞台非常漂亮，有個大斜坡及很多樓梯，坦言最怕要穿高跟鞋走樓梯，平常帶小孩都不穿高跟鞋，且根據她以往摔跤經驗，真的很有機會發生，最近要開始訓練穿高跟鞋唱歌。1060223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。