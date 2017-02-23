醉男酒駕撞警車 酒精濃度高達1.01毫克
新北市49歲蕭姓男子今天（23日）晚間6時許，駕駛三菱黑色休旅車由新店經秀朗橋往中和方向時，疑因酒駕直接撞上正在處理機車車禍事故的新店警分局警車，員警當場嚇一大跳，實施酒測後發現蕭男酒精濃度高達1.01毫克，因蕭男已醉到連話都說不清楚，警方先將他留置拘留所，待明天上午酒醒後，再依公共危險罪偵訊後移送法辦。
警方今天下午5時許獲報，秀朗橋新店往中和方向機車道發生2輛機車擦撞事故，趕往處理時，蕭男開車從新店端上橋，疑因酒駕沒看到停在最外側汽車道的警方巡邏車及大型警用重型機車，直接撞上重機後，再向前推撞巡邏車左後車尾，所幸員警都站在機車道未被波及，但也當場嚇一大跳，但重機倒地後車頭嚴重毀損、巡邏車左後車尾也被撞凹。
員警立即要求蕭男下車，發現他酒氣沖天，立即實施酒測，測得酒精濃度高達1.01毫克，當場依現行犯上銬逮捕帶回警局訊問，但已酒醉的蕭男連在哪裡、跟誰吃飯喝酒都無法回答，警方先將他留置，待酒醒後再行偵訊送辦。
由於車禍發生時正好是下班尖峰時間，也讓原本已因先前機車車禍造成秀朗橋機車道塞車情況雪上加霜，連中正路、復興路全線大塞車，不少下班民眾大罵：「這麼早就喝得醉醺醺，害大家不能早點回家休息，真的很糟糕！」
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。