醉男酒駕撞警車 酒精濃度高達1.01毫克

49歲蕭姓男子疑因酒駕，今天晚間6時許在秀朗橋追撞正在處理機車車禍事故的警用大型重機及巡邏車，所幸無人受傷。（孟祥傑翻攝）

49歲蕭姓男子疑因酒駕，今天晚間6時許在秀朗橋追撞正在處理機車車禍事故的警用大型重機，被撞倒的重機車頭嚴重毀損。（孟祥傑翻攝）

49歲蕭姓男子疑因酒駕，今天晚間6時許在秀朗橋追撞正在處理機車車禍事故的警用大型重機及巡邏車，巡邏車左後車尾被撞凹。（孟祥傑翻攝）

新北市49歲蕭姓男子今天（23日）晚間6時許，駕駛三菱黑色休旅車由新店經秀朗橋往中和方向時，疑因酒駕直接撞上正在處理機車車禍事故的新店警分局警車，員警當場嚇一大跳，實施酒測後發現蕭男酒精濃度高達1.01毫克，因蕭男已醉到連話都說不清楚，警方先將他留置拘留所，待明天上午酒醒後，再依公共危險罪偵訊後移送法辦。

警方今天下午5時許獲報，秀朗橋新店往中和方向機車道發生2輛機車擦撞事故，趕往處理時，蕭男開車從新店端上橋，疑因酒駕沒看到停在最外側汽車道的警方巡邏車及大型警用重型機車，直接撞上重機後，再向前推撞巡邏車左後車尾，所幸員警都站在機車道未被波及，但也當場嚇一大跳，但重機倒地後車頭嚴重毀損、巡邏車左後車尾也被撞凹。

員警立即要求蕭男下車，發現他酒氣沖天，立即實施酒測，測得酒精濃度高達1.01毫克，當場依現行犯上銬逮捕帶回警局訊問，但已酒醉的蕭男連在哪裡、跟誰吃飯喝酒都無法回答，警方先將他留置，待酒醒後再行偵訊送辦。

由於車禍發生時正好是下班尖峰時間，也讓原本已因先前機車車禍造成秀朗橋機車道塞車情況雪上加霜，連中正路、復興路全線大塞車，不少下班民眾大罵：「這麼早就喝得醉醺醺，害大家不能早點回家休息，真的很糟糕！」

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(中時)