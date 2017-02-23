想嫁不敢說！日推「逆求婚套餐」 讓女生先送男友戒指
在一般社會大眾的觀念裡，求婚這件事，男生應是擔任主動一方，女生則處於被動的位置；不過，隨著時代進步，許多想法也正在改變，求婚不再是按傳統的劇本走！日本業者近來就推出「逆求婚套餐」，讓想嫁又不敢開口的女性，透過先送男友戒指的方式，來試探對方是否想婚。
針對想結婚卻又擔心被親口拒絕，或是沒有勇氣開口的人，日本禮品業者特別推出「逆求婚套餐」，鎖定20歲末到30歲出頭的適婚年齡女性們。購買此套餐後，業者會依照需求，寄送一個專屬包裹給買主男友，裡面含有，「求婚戒指一隻」、「求婚信一封」、「退還戒指專用套裝一份」、「男方拒絕用的信件」。
若男方接受求婚的話，便可拿著此戒指向女友進行求婚；而拒絕的話，男生就用其所附的回郵信封退還給公司；公司收到後，不但會送一條頸鏈給原買主，還會附上一張心理輔導小卡，以此作為安慰。
事實上，日本早在幾年前就已流行「草食男」一詞，用來指稱那些對戀愛被動的男性，在這樣的社會氛圍下，許多日本女性不得不展現更積極的一面，與其等待對方給承諾，不如主動出擊，追求自己的幸福。
(中時電子報)
文章來源：日本樂天網站
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