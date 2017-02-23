如何發展無人機產業？業者：藉納管建立「基礎建設」

近年來發生多起無人空拍機入侵機場、鐵道，甚至撞擊、砸傷人車的意外，凸顯政府管理遙控無人機的重要性。民航局也已在《民航法》中增設「遙控無人機專章」，草案已送交通部審查中。

為此，記者專訪經緯航太科技公司董事長羅正方，他除了大力支持無人機應儘速納管，才能加強安全管理，並協助產業發展，也剖析無人機應如何納管。他強調，從商用無人機的鑑別、無人機的航空交通管制（Air Traffic Control）、專屬頻段到監理，政府的納管機制成熟與否，攸關無人機產業發展，甚至可轉外銷。

經緯航太科技長期經營無人機研發生產、操作及資料分析。羅正方指出，無人機就如同會飛的機器人，除了用於空拍，無人機在防、救災時可先於大部隊掌握前方動態，人員不必再涉險；亦可運用於農業，協助耕作、灑農藥等；無人機也可用於資源探勘、監控，如監測PM2.5、有沒有山老鼠等。再者，就是解決交通問題，做為送貨的最後一哩路（last mile），已是一種產業。

因此，羅正方表示，無人機管理專法應依據飛行速度、功能配備及重量等，鑑別個人玩具與商用無人機的不同，商用無人機要有更完備的納管機制。

羅正方提醒，草案中規定操作商業用無人機要考取執照，但也要配套教練、教練場地及教材等，才能落實建立安全知識，還有即時處理狀況的能力。另外，無人機本身也要建立「適航認證」，確保每款無人機適於飛行，並建立定期「驗機」制度，甚至發展商業保險機制。

另外，羅正方說，無人機若要達到一定程度地發展，除了無人機本身要安裝「發報器」，隨時回報飛行位置、參數等狀態；中央、各縣市或分區也應建立塔台，並釐清營運、管理權責後，得以監控無人機位置，才能建立「航空交通管制（Air Traffic Control，ATC）」，提升安全管理；發報器也應制定國家標準，NCC也應規劃可供無人機接受及傳送資訊的頻段。

不僅如此，羅正方表示，政府也應建立「監理機制」，律定無人機保留飛航記錄，並送到雲端，才能隨時驗證、勾稽無人機是否依照申請路線飛行，而未偏離許可航道。

羅正方指出，政府若有心經營無人機管理，就不應過度倚賴從國外進口技術，而是結合，甚至帶動台灣資訊與通信科技（ICT）、微機電系統及物聯網（IoT）等技術。他解釋，這些就好比無人機產業要發展，必須要先建立的「基礎建設」。若台灣的管理系統足夠成熟，甚至可以輸出，與無人機產業發展相輔相成。

「無人機不只是交通部的事，更牽涉經濟部、科技部的態度，必須跨部會思考及規劃，並與各界多對話。無人機發展潛力強，終究會改變社會，不可能不去管他。」羅正方強調，政府應對納管無人機有更多想像。

(中時)