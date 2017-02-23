撂倒世界第3 詹皓晴挺進4強

詹皓晴（右）與雪薇朵娃擊退第1種子挺進4強。（取自詹皓晴臉書粉絲團）

詹皓晴與哈薩克女將雪薇朵娃23日在杜拜女網賽雙打8強出賽，與雙打世界排名第3的第1種子賈西雅／茉蘭登諾維琪戰到「超級搶10局」，以7比5、3比6、10比3留下勝利，挺進4強。

詹皓晴曾與茉蘭登諾維琪攜手贏得台北海碩盃冠軍，這次她與姊姊詹詠然暫時拆夥後，單飛第2站改與雪薇朵娃搭檔。結果兩人從1比5落後時連拿6局，逆轉拿下首盤，儘管第2盤失守，搶10局仍成功阻止對手反撲，贏得搭檔後的3連勝。

(中時電子報)