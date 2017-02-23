台北捷運局30而立 推動大學開設捷運課程

台北捷運工程局今歡慶30歲，與大學簽署合作備忘錄，開設「捷運工程實務」課程。（捷運局提供）

慶祝台北捷運局成立30周年，特別在23日舉辦局慶活動，邀請歷年來為捷運奉獻心力的長官與退休同仁共襄盛舉，會中播放30年來捷運從無到有，一步一腳印的工程紀錄片；且為捷運系統永續經營及傳承，局長張澤雄並與成功大學、雲林科技大學、逢甲大學、台灣科技大學及台北科技大學簽署合作備忘錄，共同推動開設「捷運工程實務」課程。此外，該局也彙整印製「台北捷運30年工程技術文獻回顧專刊」，紀錄工程建設實錄與點滴加以分享，期盼各界持續給予捷運工程建設支持與鼓勵。

捷運局於1987年2月23日成立時網羅許多國內外規畫、設計、施工、營運等領域專業人才，投入捷運建設行列迄今已30年整。回顧過去，北捷不只是交通運輸系統的成就，更為都市發展注入一股新的動力，擴大都市居民的生活版圖，更大幅度的提昇民眾生活品質。

捷運局表示，捷運從無至有而優的建設成果，不但提昇北市國際競爭力及知名度，在全球近170個地鐵城市中，台北捷運路網長度排名全球第25，日均運量全球排名第20。自2004至2008年及2015年在國際地鐵聯盟（CoMET）及軌道運輸標竿聯盟（Nova）的所有會員系統中，系統可靠度排名第一。

張澤雄說，捷運局成立至今已跨越了半甲子，該局成立之初，首任局長齊寶錚帶領同仁披荊斬棘，建立法令規章、爭取建設預算、訂定策略目標、引進專業技術與工法，以及釐訂營運理念等，在同仁群策群力，排除艱難後，「一年一條」、「五年六條」的捷運美夢，也在後繼領導者的接力及捷運團隊的辛勤耕耘下，逐線成真。

他說，第一條捷運木柵線於1996年3月28日完工通車，為台北交通創造了劃時代的新頁，到目前捷運路網建設已完成136.6公里，每日逾200萬人次搭乘，感謝30年來參與及支持北捷建設的人並致上最高的敬意。

捷運局說，北捷系統是國內首創，技術、經驗初期仰賴國外顧問，捷運局透過核心能力成功移轉成為國內捷運工程技術的傳承者，歷經30年來路網規畫、基本設計、細部設計審查、發包策略調整、土木與機電施工監造整合及土地開發等各階段之精進，累積豐富的經驗，培育出優秀的工程團隊，透過經驗傳承及交流，提供技術移轉服務回饋，進行捷運人才培育及協助高雄、台中、桃園等都會區的捷運建設。

捷運局強調，北捷建設30個年頭，挑戰從來沒有停歇，目前在建工程環狀線第一階段、萬大線第一期、信義線東延段及台中捷運烏日文心北屯線等工程積極施工中；規畫中的路線如環狀線南環段及北環段、萬大線第二期工程、民生汐止線及台北市東側南北向軌道運輸系統可行性研究等也將陸續提請中央審議。

聯合開發方面C1/D1採國際標方式招商及多個聯開案也將陸續啟動，未來捷運局除持續推動捷運建設外，將以創新思維將捷運設計更加強融入人文關懷設施，例如公共藝術、建築設計、古蹟保存、無障礙設施等，並確保捷運系統永續經營及經驗技術傳承，捷運局將一本專業，朝邁向智慧最適宜居台北城市而努力。

(中時)