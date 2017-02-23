詹子賢9上超前安 兄弟3比1逆轉古巴
中信兄弟今天(23日)晚間與經典賽古巴隊進行熱身賽，前8局打完後還以0比1落後，9局上兄弟新秀齊力建功，詹子賢敲出帶有2分打點的超前安打，陳文杰、吳東融再適時補上安打，兄弟單局攻3分，最終就以3比1逆轉古巴隊。
兄弟先發洋投艾迪頓主投2局，沒有被敲安打，投出1次保送，之後本土王牌鄭凱文登板，投了3局，被敲3支安打，沒有失掉分數，第6局再換投鄭錡鴻，兩隊前6局打完後還以0比0戰成平手。
鄭錡鴻續投7局下時，先保送第4棒薩維德拉(William Saavedra)，再被賈西亞爾(Yurisbel Gracial)敲安打，自己又發生牽制失誤，古巴隊攻佔一、三壘，雖然下一棒擊出雙殺打，但三壘跑者趁勢回到本壘得分，古巴1比0突破僵局，第8局林煜清登板送出3K無失分。
9局下面對面對古巴第4任莫伊內歐，兄弟打線甦醒展開反攻，蘇緯達、曾陶鎔選到保送上壘後，再因暴投攻佔二、三壘，接著詹子賢掃出右外野方向的安打，一棒送回2分超前比數，新秀陳文杰、吳東融於2出局後連敲2安再送回1分，最終兄弟也收下比賽勝利。
此戰兄弟共動用4名投手輪番上陣，合計讓古巴隊敲出7支安打，僅鄭錡鴻失掉唯一1分，林煜清後援2局無失分，拿下勝投。兄弟打線則共敲出10支安打，其中潘萣翔、吳東融都是單場雙安，詹子賢雖然前3打席沒有安打，但9局上貢獻適時一擊，打下勝利打點，彭政閔則是3打數1安打。
(中時電子報)
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