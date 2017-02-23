氣象局發低溫特報 台中以北今晚剩10度

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受到強烈大陸冷氣團影響，中央氣象局晚間發布低溫特報，台中以北將出現10度低溫。(取自氣象局)

受到強烈大陸冷氣團影響，台灣今(23)日溫度一路下降，中央氣象局晚間發布低溫特報，台中以北沿海空曠地區與金門、馬祖地區將出現10度低溫。

中央氣象局20點55分發布的低溫特報含括了基隆、雙北、桃園、新竹、苗栗、台中、金門以及馬祖，預測平地區域溫度將降到10度以下，提醒農漁養殖業嚴防寒害、民眾請注意保暖。

目前淡水氣溫僅有11度，新竹也只有11.2度，玉山的溫度也一路下降到零下0.2度。

另外受到強烈東北風影響，氣象局也同時發布陸上強風特報，從今晚至明日臺南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，沿海地區並有較大風浪出現。

(中時電子報)