宜居桃源 跟著璞園買好房

所謂「千金難買心靈品質」，現代人生活不僅追求方便多樣化，更渴望在都市繁忙匆促的步調中，找到一方沉澱慢活之地。

然而，這樣的夢想在雙北高房價的壓力下，簡直難如登天。隨著機場捷運開通，越來越多人把眼光轉移至新興的桃園重劃區。重劃區街廓整齊、綠帶環繞、居住品質佳，最火紅的中正藝文特區發展至今房價持續上漲，即使在房市不景氣的寒冬中，都仍站穩四字頭。而近來崛起的經國重劃區，緊鄰中正藝文特區，北側靠近餐廳量販店林立的南崁生活圈，地居桃園核心中的核心，交通匯集點，未來發展潛力無可限量，也是少見生活機能已完善成熟的新重劃區。

▲2萬坪的水岸公園，如同住戶的後花園。(圖片出處：桃園市政府水務局)

經國特區如同都市叢林裡的綠洲，自成一格。開車下南崁交流道5分鐘，轉進經國特區，彷彿來到了另一個空間，寬闊藍天、潺潺流水圍繞，青草綠樹點綴在一棟棟嶄新的建築物之間。這是現代人嚮往近在咫尺的世外桃源，更是許多人尋覓已久的幸福家園。

看中經國特區的稀有地段，過去深耕台北精華區、堅持蓋好宅的璞園建設，也轉戰桃園，在經國特區推出新藝文水岸宅「璞淘元」，要在桃園打造無可挑剔的精緻住宅，從建材、立面到住宅平面空間設計，皆是當地的最高規格，超越消費者期待。

「璞淘元」聘請擁有日本竹中工務店38年經驗的技術長田中純夫擔任營造顧問，施工品質嚴格把關，並首創業界先例，提供10年防水保固、7年設備保固、2年物業代管。

一般大樓的樓地板只有15公分厚，「璞淘元」的樓地板採用複式隔音技術，足足有28公分厚，隔音更徹底。戶戶雙面或三面的大開窗，就是要讓住戶住得舒適又安心。

更值得一提的是，有別於一般大樓的逃生梯都位於陰暗角落，佔用公設坪，使用的機會卻不高，璞園不惜成本，把逃生梯設計為多面採光的半開放平台，有效地使空間活化，讓住戶又額外多了一個可以使用的互動空間。住戶未來可依照管委會規約，將梯間規劃成為種花、喝咖啡等專屬休憩空間。

璞園建設開創20年來，始終是建築界的領頭羊。

正是因為這份用心，使得璞園建設開創20年來，始終是建築界的領頭羊。「璞淘元」規劃為37、47坪，正三房格局，公設規劃有泳池、親子活動區等，詳情請洽璞園官網(goo.gl/MTjMNo)，或臉書搜尋「璞淘元」粉專。

(中時電子報)