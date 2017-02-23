詹皓晴勝頭號種子 杜拜女網賽雙打晉4強
台灣網球女將詹皓晴今天和搭檔在杜拜女網賽以2比1的盤數擊敗大會頭號種子，晉級4強後有機會與姐姐詹詠然和瑞士女將辛吉絲（Martina Hingis）的組合正面對決。
世界職業女子網球協會（WTA）266萬6000美元（約新台幣8206萬元）的杜拜免稅網球錦標賽（Dubai DutyFree Tennis Championships），當地時間17日起在阿拉伯聯合大公國的杜拜進行9天的賽事。
詹皓晴和哈薩克女將席薇多娃（Yaroslava Shvedova）的組合以7比5、3比6、10比3擊敗名列大會雙打頭號種子，法國女將賈西亞（Caroline Garcia）與美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）的組合。
詹皓晴和搭檔聯手晉級4強，接下來有機會在4強賽對上詹詠然和辛吉絲的組合。1060223
(中央社)
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