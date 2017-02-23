辛巴威總統：不保證副總統是大位繼承人

我要評比

1980年即大權在握的辛巴威總統穆加比21日歡度93歲生日，明確表示不保證副總統姆曼嘉瓦可以繼承總統大位，因為姆曼嘉瓦不是人民所作出的選擇。

穆加比（Robert Mugabe）表示，自1980年以來，他順應民意從未安排接班人，人民總是希望由他來領導國家。

不久前，他公開表示將於2018年繼續角逐總統寶座，屆時他將以94歲高齡成為全球最年老的總統候選人。

75歲的副總統姆曼嘉瓦（Emmerson Mnangagwa）追隨穆加比長達40年，目前大部分國家政務均由他處理。1983年擔任安全部長期間，主導大規模血腥鎮壓反對派行動，事後遭致多方指責。

對於由誰來繼承總統大位一事，穆加比從不願意討論。南非媒體「艾歐爾新聞」（IOL news）昨天引述穆加比報導，他說：「大多數人認為沒有任何繼任者或是替代者，可以讓他們像是接受我一般地去接受他。」

這個說法等於公開關上讓姆曼嘉瓦繼承大位大門。

穆加比第二任妻子51歲的葛瑞斯（Grace Mugabe）日前在一次公開集會中明確地說：「如果穆加比死了，我們會將他的遺體作為總統候選人，用以證明人民對他的愛戴是天長地久的。」

這已經不是葛瑞斯第一次暗示群眾，他們的領袖會從墳墓裡繼續統領這個國家。

觀察家指出，葛瑞斯種種言論展現出想成為穆加比接班人、登上總統大位的野心。1060223

(中央社)