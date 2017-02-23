辛巴威總統：不保證副總統是大位繼承人
1980年即大權在握的辛巴威總統穆加比21日歡度93歲生日，明確表示不保證副總統姆曼嘉瓦可以繼承總統大位，因為姆曼嘉瓦不是人民所作出的選擇。
穆加比（Robert Mugabe）表示，自1980年以來，他順應民意從未安排接班人，人民總是希望由他來領導國家。
不久前，他公開表示將於2018年繼續角逐總統寶座，屆時他將以94歲高齡成為全球最年老的總統候選人。
75歲的副總統姆曼嘉瓦（Emmerson Mnangagwa）追隨穆加比長達40年，目前大部分國家政務均由他處理。1983年擔任安全部長期間，主導大規模血腥鎮壓反對派行動，事後遭致多方指責。
對於由誰來繼承總統大位一事，穆加比從不願意討論。南非媒體「艾歐爾新聞」（IOL news）昨天引述穆加比報導，他說：「大多數人認為沒有任何繼任者或是替代者，可以讓他們像是接受我一般地去接受他。」
這個說法等於公開關上讓姆曼嘉瓦繼承大位大門。
穆加比第二任妻子51歲的葛瑞斯（Grace Mugabe）日前在一次公開集會中明確地說：「如果穆加比死了，我們會將他的遺體作為總統候選人，用以證明人民對他的愛戴是天長地久的。」
這已經不是葛瑞斯第一次暗示群眾，他們的領袖會從墳墓裡繼續統領這個國家。
觀察家指出，葛瑞斯種種言論展現出想成為穆加比接班人、登上總統大位的野心。1060223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。