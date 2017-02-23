5種不夠看 一天10蔬果助你活更久
研究人員表示，每天攝取10份蔬果可能會讓人更長壽。這項由倫敦帝國學院（Imperial College London）所做研究並推測，此飲食習慣每年能避免780萬人早死。
英國廣播公司（BBC）報導，這項分析顯示，即使小份量也有助健康，但攝取越多越好。
每一份包括80公克蔬菜或水果，相當於1條小香蕉、1顆梨子或3匙滿滿的菠菜或豆子。
這些結論是由95項不同的研究彙集得出，共涵蓋200萬人的飲食習慣。
他們並列出能降低罹患癌症和心臟疾病風險的蔬果。與降低罹癌風險有關的食物為綠色蔬菜（如菠菜）、黃色蔬菜（如黃椒）和十字花科蔬菜（如花椰菜）。
與降低罹患心臟疾病和中風風險有關的食物則為，蘋果、梨子、柑橘類、沙拉、綠葉蔬菜（如萵苣）和十字花科蔬菜。
研究結果刊載於「國際流行病學期刊」（International Journal of Epidemiology）。
不過許多人連攝取到世界衛生組織（WHO）建議的一天5蔬果都有難度。
研究人員之一的奧尼（Dagfinn Aune）表示：「我們的研究結果清楚顯示，我們支持一天5蔬果，但多攝取會有更多好處。」1060223
(中央社)
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