回應原民團體 府：總統宣示的決心沒變

原民團體今天表示，總統蔡英文向原住民道歉已經半年，當初做的承諾卻都沒做到。總統府晚間指出，蔡總統向原住民族道歉時宣示的誠意和決心，從來沒有改變。

蔡總統去年8月1日向原住民道歉，並承諾將還給平埔族應有的地位以及劃設原民傳統領域辦法等。但原民團體今天表示，道歉已經半年，當初做的承諾卻都沒做到，其中原民會在2月14日公布的劃設辦法中，傳統領域甚至還排除私有土地，讓原民失去對土地提出意見的權利。

總統府發言人黃重諺受訪回應指出，傳統領域對原住民族深具意義，行政部門在相關工作上，也有相當的具體進度。

他說，目前原民會按照原住民族基本法第21條規定發布的劃設辦法，將陸續公告總面積達80萬公頃（約1/4個台灣）、與公有土地重疊的傳統領域，從零到80萬公頃，這是原住民族基本法實施12年來，傳統領域法制作業一大進展，是原住民族土地邁出歷史正義與轉型正義的第一步。

黃重諺說，「我們了解，對於原住民族傳統領域，有些人還有不同的意見。我們認為應該透過總統府召開的原轉會，作為最重要的對話機制」，總統會與各族推舉出的委員持續展開對話，並歡迎族人表達多元的意見，而總統向原住民族道歉時宣示的誠意和決心，從來沒有改變。1060223

(中央社)