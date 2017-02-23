南非爆仇外暴力 政府呼籲冷靜

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南非爆發仇外暴力，數十家外來移民擁有的商店和房屋遭縱火及掠劫，政府今天呼籲民眾冷靜。

南非近幾年來固定爆發外國人及外國人經營商店遭攻擊事件，高失業率及極度貧窮更刺激此類暴力。

首都普勒托利亞（Pretoria）外的阿特瑞奇維里（Atteridgeville）20多家商店，上週成為攻擊目標；約翰尼斯堡南方羅絲藤城（Rosettenville）居民，攻擊至少12棟房屋。

許多在地人宣稱他們的目標是來自非洲他國移民經營的妓院和窩藏毒品的地方，他們提到的國家包括奈及利亞和辛巴威。

普勒托利亞預定明天舉行反移民抗議遊行，引發市中心將發生暴力的擔憂。

內政部長吉加巴（Malusi Gigaba）在記者會說：「我要呼籲所有南非人民停止仇外的言論或行動。」

他坦承：「羅絲藤城和普勒托利亞西邊再度發生針對外國人的暴力。」

南非時報即時消息（Times LIVE）網站20日報導當晚發生掠劫，引述阿特瑞奇維里警方發言人說，至少有一家家庭式便利商店遭掠劫一空。（譯者：中央社羅苑韶）1060223

(中央社)