駕舢舨出港釣魚 男疑落海失蹤

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陳姓男子今晚駕駛舢舨出台南安平港釣魚，不到1小時卻被釣客發現舢舨在外海漂浮，不見人影，海巡署台南海巡隊研判陳男疑落海，已展開海陸空搜尋。

台南海巡隊指出，32歲陳男今晚6時1分駕駛「永利1號」舢舨報關出台南安平港釣魚，1名釣客6時55分發現這艘舢舨在安平外海3浬處漂浮，船上燈火開啟，空無一人，一度衝撞防坡堤。

台南海巡隊立刻派人趕往現場，將舢舨駛回，且通知陳男家屬，並撥打陳男手機，但無人接聽，海巡人員研判陳男可能落海，海陸空連夜搜尋中。1060223

(中央社)