國民黨議員周勝考：朱立倫不排除再戰2020大選！

國民黨新北市議會黨團書記長周勝考指出，朱立倫(圖)不排除再戰2020年大選。(本報系資料照片)

國民黨籍新北市長朱立倫的下一步？之前曾傳出朱立倫可能會去選台南市長，但國民黨新北市議會黨團書記長周勝考卻指出，朱立倫不會選2018，也不會到南部參選市長。並指朱立倫不排除再戰2020年大選！

周勝考表示，以他對朱立倫的了解，剩下這2年市長任期，朱立倫會好好地把新北市政做好，卸任市長後，他應會走遍全台了解民意趨向，並提供相關建言給新任黨主席，為國民黨2020勝選鋪路。

周勝考點出，朱立倫是國民黨年輕一輩的人才，如果新任黨主席願栽培朱立倫，加上朱願勤跑地方基層、傾聽民意，以朱立倫完整老練的從政經歷，當然可以再戰2020。

周勝考為朱立倫喊冤說，國民黨2016敗選失去政權。部分人把原因歸咎給黨主席兼任總統候選人的朱立倫，以及國民黨發生「換柱」事件，朱立倫很冤枉，實際原因是朱立倫想禮讓給黨內大老登記，但大老最後卻沒登記，是外界誤會朱立倫了。

(中時電子報)