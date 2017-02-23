菲外長：習近平杜特蒂密約 黃岩島不建人工島
美聯社報導，菲律賓外交部長雅賽今天首次透露，菲國總統杜特蒂5個月前訪問北京時，與中國國家主席習近平達成密約，大陸承諾不把黃岩島修建為人工島，這是馬尼拉與北京改善關係的前提。
報導說，北京如果把屬於菲律賓的島礁變成中國的人工島，就會改變遊戲規則；不過北京今天對雅賽這一番話感到「不解和遺憾」。
中央社報導，政治觀察人士猜測，北京以黃岩島為交換條件，換取馬尼拉在南海案仲裁結果上噤聲。杜特蒂去年10月對大陸進行4天國是訪問，並與習近平舉行了雙邊會議。
雅賽今天在馬尼拉與媒體記者餐敘，他在會後受訪時披露，過去美方情報曾顯示中國大陸打算將黃岩島修建成人工島，「現在我們很欣慰，中方保證不會這樣做，事實上他們否認有這樣的計畫。」
針對雅賽提及北京曾向馬尼拉承諾不會在黃岩島修建設施。中國大陸外交部發言人耿爽今天回應稱，雅賽最近一些言論違背兩國高層共識，陸方感到「不解和遺憾」，希望雅賽謹言慎行。
(中時電子報)
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