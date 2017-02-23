超幸運！辛龍中1.2億樂透 喜和愛妻劉真分享

辛龍2年前中樂透不藏私，與愛妻劉真分享。(本報系資料照、盧禕祺攝)

吳宗憲節目爆料辛龍中樂透。(取自YouTube)

吳宗憲日前在節目中爆料，透露2年前有位光頭藝人中了2億樂透，今(23日)被媒體挖出這位演藝圈幸運兒就是45歲男歌手辛龍。不過辛龍也特地澄清獎金是1.2億，時間點並非與妻子劉真結婚前，而是在辦完婚禮後才中獎。

辛龍被老闆吳宗憲爆料中2億大樂透，據《蘋果日報》報導，他澄清中獎金額是1.2億台幣，透露獎金有和妻子分享、存女兒霓霓教育費，也有捐出做公益。另外他也向《聯合報》表示，自己並非用電腦選號，是先靜下心來選一組號碼，也透露這2天很多人打來找他借錢，因此特地強調「獎金快光了」。

吳宗憲日前在節目《綜藝大熱門》突然爆料藝能界有人中了2億台幣，暗示幸運兒光頭造型、留鬍子，老婆還會跳舞，表示該男星中獎後那2年就不出來表演，還搞笑稱男星從此帶著老婆、小孩過著隱居生活，意外讓辛龍中獎消息曝光。

(中時電子報)