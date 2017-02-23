超幸運！辛龍中1.2億樂透 喜和愛妻劉真分享
吳宗憲日前在節目中爆料，透露2年前有位光頭藝人中了2億樂透，今(23日)被媒體挖出這位演藝圈幸運兒就是45歲男歌手辛龍。不過辛龍也特地澄清獎金是1.2億，時間點並非與妻子劉真結婚前，而是在辦完婚禮後才中獎。
辛龍被老闆吳宗憲爆料中2億大樂透，據《蘋果日報》報導，他澄清中獎金額是1.2億台幣，透露獎金有和妻子分享、存女兒霓霓教育費，也有捐出做公益。另外他也向《聯合報》表示，自己並非用電腦選號，是先靜下心來選一組號碼，也透露這2天很多人打來找他借錢，因此特地強調「獎金快光了」。
吳宗憲日前在節目《綜藝大熱門》突然爆料藝能界有人中了2億台幣，暗示幸運兒光頭造型、留鬍子，老婆還會跳舞，表示該男星中獎後那2年就不出來表演，還搞笑稱男星從此帶著老婆、小孩過著隱居生活，意外讓辛龍中獎消息曝光。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。