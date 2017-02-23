年金改革不會長久 郝龍斌：笨蛋 關鍵在經濟！
宣布參選國民黨主席的郝龍斌23日出席台灣工會女性領導人協會交流餐敘晚會致詞時表示，目前的年金改革不能長久，「笨蛋，關鍵在經濟」。年金改革最關鍵的3個問題是經濟、少子化、基金操作效率，應重新研擬可長可久、更好的年金改革方案。
郝龍斌在台下受訪強調，沒有人反對年金改革，他只是反對現在政府提出的年金改革，主張要釋憲修法、召開民間國是會議，並由國民黨提出年金改革版本，「如果都不行，不排除採取強力抗爭」。
(中時)
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