年金改革不會長久 郝龍斌：笨蛋 關鍵在經濟！

協會成員待郝龍斌（中）致詞完後，大喊凍蒜。（郭吉銓攝）

宣布參選國民黨主席的郝龍斌(前)23日出席台灣工會女性領導人協會交流餐敘晚會致詞時表示，年金改革最關鍵的3個問題是經濟、少子化、基金操作效率。(郭吉銓攝）

郝面對記者提問是否反對年金改革，郝大聲疾呼「沒有人反對年金改革」。(郭吉銓攝）

協會成員在餐敘後也邀郝上台高唱愛拚才會贏，並大聲呼喊凍蒜。(郭吉銓攝）

宣布參選國民黨主席的郝龍斌23日出席台灣工會女性領導人協會交流餐敘晚會致詞時表示，目前的年金改革不能長久，「笨蛋，關鍵在經濟」。年金改革最關鍵的3個問題是經濟、少子化、基金操作效率，應重新研擬可長可久、更好的年金改革方案。

郝龍斌在台下受訪強調，沒有人反對年金改革，他只是反對現在政府提出的年金改革，主張要釋憲修法、召開民間國是會議，並由國民黨提出年金改革版本，「如果都不行，不排除採取強力抗爭」。

(中時)