安平外海舢舨漂流 船長疑落海失蹤
寒流來襲，東北季風轉強，安平外海發生舢舨船長疑落海失蹤的海難意外，台南海巡和岸巡人員，已展開搜救中。
今天晚上6點左右，台南海巡人員接獲民眾118報案，於安平北堤外海域發現一艘無人駕駛舢舨，漂往岸際撞擊防坡堤後又往外航行，膠筏上燈火開啟，海巡人員立即派遣線上巡邏艇10017艇及通報空勤總隊前往搜救。
搜救人員今晚7時許，於安平外3浬處發現該艘無人駕駛舢舨，船名為「永01號」(CTS-8006)，船長卻不見人影，該舢舨是在今天傍晚才從安平漁港報關出港，船長為32歲陳姓男子，台南海巡隊立即通知其家屬，該艘舢舨已由2名海巡隊員駕駛返回安平漁港，船長手機置於船上，現場分別由10017艇、岸巡五一大隊及空勤總隊直升機負責海、陸、空三維空間持續搜救中。
由於近來海上東北季風相當強烈，台南海巡隊呼籲民眾駕船出海，要檢查相關設備，並隨時留意氣象資訊，注意自身安全，若發生緊急狀況，請盡速撥打海巡「118」服務專線，我海巡人員定會於第一時間馳赴現場救援，確保民眾生命財產安全。
(中時)
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