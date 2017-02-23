魯尼為高薪去大陸踢球？歐文認為機率高
英格蘭足球明星前鋒魯尼可能到中國大陸踢球，掀起英國媒體熱議。魯尼在英格蘭國家隊的前隊友歐文認為，中超俱樂部會開出非常高的價碼，因此他相信魯尼最有可能前往中超踢球。
新華社報導，31歲的魯尼（Wayne Rooney）可能加盟中國足球協會超級聯賽的消息，今天成為英國媒體體育版的頭條新聞，每週60萬英鎊（新台幣約2350萬元）的薪水「更是讓人看得心驚肉跳」。
泰晤士報指出，魯尼的經紀人已和天津權健等多家中超俱樂部商談，但權健總教練卡納瓦羅（Fabio Cannavaro）對魯尼不太感興趣，經紀人仍在中國大陸繼續尋找其他潛在買家。
報導認為，中國大陸是魯尼的少數去處之一，因為他到10月就要滿32歲，而他目前效力的英格蘭足球超級聯賽勁旅曼徹斯特聯隊夏季可能買來法國國腳格里茲曼（Antoine Griezmann），擠壓魯尼的上場空間。
每日郵報指出，曼聯內部人士認為，由於時間太緊迫，魯尼不可能在下週完成轉隊。
曼聯前隊長基恩（Roy Keane）說，不建議魯尼前往中超踢球，因為魯尼仍具很強的實力。他建議魯尼留在歐洲踢球，並說「他又不缺錢，不是嗎？」
歐文（Michael Owen）則說，中國大陸球隊能提供巨額資金，已徹底改變足球市場的格局，顯然也會給曼聯巨額的轉隊費。「如果他（魯尼）要走的話，我認為他應該會去那裡（中國大陸）。」1060223
(中央社)
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