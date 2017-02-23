琉球美軍基地擾民 日政府遭判賠巨款

駐日本沖繩（琉球）美國空軍的嘉手納基地周邊居民2萬多人向法院告日本政府的官司，那霸地方法院沖繩支部今審理此案，判日本政府應賠償約302億日圓（約新台幣83億元）。

針對今天那霸地方法院沖繩支部的法官所做出的判決，日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉在例行記者會上說：「政府的主張沒被充分理解。將與有關的省廳（部會）協商，做出適當的因應。」

嘉手納基地（位於沖繩的嘉手納町等）周邊約2萬2000名居民告日本政府，要求美軍軍機夜間及清晨停飛，並因深受噪音困擾，要求賠償。今天那霸地方法院沖繩支部審理這起訴訟案，被視為「第3次嘉手納噪音訴訟」案。

審理的法官藤倉徹認為，美軍軍機的噪音確實擾民，具違法性。賠償金額的計算基準提高為約2倍，下令被告（日本政府）要支付原告總金額約301億9860萬日圓。

至於原告要求美軍軍機停飛以及未來的賠償等，法官予以駁回。不過，原告打算再提告。

有關日本自衛隊、美軍基地的噪音擾民的官司，這起官司的原告是人數最多的。賠償金超過「第4次厚木基地噪音訴訟」約82億日圓的案子，是至今賠償金額最高的紀錄。

原告是沖繩、宇琉麻這2市與嘉手納、北谷這兩町、讀谷村的居民，是住在判斷噪音標準「WECPNL值」（W值、噪音值）指數75至95之間的地區及其周邊的居民。

法官在判決時認為，基地的活動在國防、外交政策上占很重要的地位，但法官舉例指出，1970年代左右，噪音所造成的影響已成社會問題，而政府卻沒提出治本性的對策，使得居民持續受噪音之苦。

「第1次訴訟判決」結果於1998年出爐，當時法官認為基地的噪音會干擾到居民的會話、睡眠等，對健康造成不良影響。這項判決出爐至今已經過逾18年，法官認為，在防止居民受害方面，沒看到政府有提出特別的對策，違法的災害被置之不理。

有關賠償金，法官將第2次訴訟的判決基準提高成約2倍，針對噪音值在75至95之間的居民，平均每月賠償7000至3萬5000日圓。

有關嘉手納基地噪音問題，第1次訴訟是在1982年至1983年之間，約900人提告，第2次訴訟於西元2000年，約有5500人提告。這兩起訴訟，法官都認定噪音具違法性，第1次訴訟法官判政府應賠約13億7300萬日圓、第2次判賠約56億2700萬日圓。1060223

(中央社)