法馬克宏聲勢旺 總統大選結果仍難料

法國獨立總統候選人馬克宏現在確定成為中間派共主，然而情緒及合縱連橫的瞬息變化，使得今年法國總統大選成為至今最難預測的一次。

法新社報導，39歲馬克宏（Emmanuel Macron）曾被總統歐蘭德延攬入閣，擔任2年經濟部長。他去年發起「起步走」（En Marche）新的政治運動時，沒人看好，一般視今年總統大選是保守右派和極右派間之爭。

但馬克宏現在選情領先，有望勝選，昨天在老牌中間派政治人物白胡（Francois Bayrou）決定不投入總統選舉後，兩人結盟可望壯大馬克宏的勢力。

路透社報導，Opinionway民調顯示，極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）將在4月23日第一輪投票獲26%選票，馬克宏22%，保守派候選人費雍（Francois Fillon）21%。

而馬克宏被視為可在第二輪對決，以60%得票擊敗瑪琳．雷朋的40%得票；如費雍進入第二輪，則可以58%比42%擊敗瑪琳．雷朋。（譯者：中央社羅苑韶）1060223

(中央社)