白冰冰《改變的起點》專訪 剖析60年辛酸人生血淚

《可以哭，別認輸》新書發表會，小潘潘（左）、黃子佼（右）站台，力挺白冰冰。（野人文化提供）

白冰冰接受中視《改變的起點》專訪，提及往事，多次哽咽落淚。（中視提供）

白冰冰去年12月在大陸發行自傳《可以哭，別認輸》，打動年輕讀者。台灣出版社購買版權，推繁體版《可以哭，別認輸：白冰冰逆流而上的頑張哲學》，今天（2月23日）舉行新書發表會，金鐘主持人黃子佼與婚後暫退演藝圈的小潘潘都到場支持。

白冰冰在記者會上宣布版稅全數捐做公益，並啟動「全台225所偏鄉國中公益贈書計劃」，旺旺中時媒體集團總裁蔡衍明大力支持，承諾送書給屏東偏鄉的22所國中。白冰冰表示，目前已募得 6750 冊新書，希望鼓勵所有台灣偏鄉的青少年，透過閱讀白冰冰的生命故事中，看見自己生命不一樣的未來、不一樣的價值，讓挫折成為成長路上的養分，堅毅成長、發芽茁壯。

日前白冰冰參加中視《改變的起點》，接受主播哈遠儀專訪，首度在鏡頭前透露過去跟日本漫畫家老公不堪回憶的婚姻創傷，感傷地表示，丈夫被她抓姦在床的場景，她這輩子想忘也忘不了。

她表示，年輕時被日本松竹電影公司力捧，到日本發展，她卻被愛情沖昏頭，下嫁日本知名漫畫家老公，但婚後的生活不如意，身懷六甲時，曾為了抓姦，闖進飯店，看見外遇老公光溜溜躺床上，在一旁小三還囂張地對她嗆聲：「呦~怎麼追到這裡來了啊……妳老公不是要跟你離婚了……」老公也大聲斥喝：「妳！回去！幹嘛來這裡！」讓孤身處在異國的白冰冰心痛不已，站在雪地裡痛哭，差點被凍死。

在哈遠儀溫暖的提問中，白冰冰面對鏡頭透露許多往事，有她在日本發展的過程，也有她多年來思念女兒白曉燕的心情。該集節目將在明天、2月24日晚間11點播出，25日上午9點重播。

(旺報)