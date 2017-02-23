電線斷落路面 南投警察機警設三角錐防意外

南投市大庄路電線掉落路面，危及行車安全！（廖志晃攝）

南投派出所警員設置三角錐示警，防止意外發生。（廖志晃攝）

南投警分局員警巡邏勤務落實，防止一切危害。（廖志晃攝）

南投派出所員警徐義堅，柯智傑，23日晚間時9時30分，執行巡邏勤務行經南投市大庄路時，眼尖發現一條電線掉落路面上，立即下車警戒並且設置三角錐，避免交通意外，同時通知相關單位人員處理。

附近商家表示，當時聽到「喀」一聲，探頭查看，什麼都沒發現；想不到警察的眼睛那麼銳利，及時發現電線掉落，並且設置三角錐示警，否則，如果機車騎士沒有注意，被電線纏繞，可能摔車丶被電，甚至遭其他車輛撞及，後果不堪設想！

南投警分局長邱主文表示，兩位同仁落實巡邏勤務，主動積極防止一切危害，值得嘉奬，應予鼓勵！

(中時)