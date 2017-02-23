大農大富花海綻放 228連假迎遊客

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花海依然綻放。（楊漢聲翻攝）

13公里長的自行車道。(楊漢聲翻攝)

228連續假期將至，位於花蓮縣光復鄉的大農大富平地森林園區新春花卉仍持續綻放中，花海景致優美，又加上園區內長達13公里的自行車道綠蔭扶疏、舒爽宜人，歡迎民眾初春時節前來遊園賞美景。

大農大富平地森林園區位於花蓮縣光復鄉，地處花東縱谷，兩側是中央山脈與海岸山脈，占地1250公頃，園區內有長達13公里的自行車道，自然環境優美、無汙染；盛夏晚間更隨處可見螢火蟲閃爍飛舞，是全家出遊的好去處。

(中時)