光良淚憶已逝愛犬 半冷門歌再戰歌手

歌手光良（圖）近來參加中國大陸歌唱節目「歌手」，淘汰後將回去參加突圍賽，他23日在媒體餐敘說，要以「半冷門」歌曲應戰。聊到已過世兩個月的愛犬小High時，哽咽落淚坦言還是會難過。（星娛音樂提供）中央社記者王靖怡傳真 106年2月23日

歌手光良近來參加中國大陸歌唱節目「歌手」，淘汰後將回去參加突圍賽，他今天說，要以「半冷門」歌曲應戰。聊到已過世兩個月的愛犬小High時，哽咽落淚坦言還是會難過。

光良今天舉辦媒體餐敘，談起參加「歌手」，他表示，之前就有找過他，但不了解節目性質，不懂為什麼要跟其他歌手比賽，且創作歌手平常都唱自己的歌，當時就沒參加。

這次決定參加節目，光良說，錄製時壓力很大，第1集就錄到凌晨4點多，坦言不是比賽型歌手，愈有壓力愈表現不好，還好現場有觀眾，就當成是表演不是比賽，挑選演唱對他有意義的歌曲。

節目第2期就被淘汰，光良表示，希望把這些被認為冷門的歌曲帶到現在舞台，讓觀眾當成新歌聽，這也是歌手責任，要把歌唱紅，不是只有展現多會唱，自嘲說不定唱熱門歌曲也可能無法繼續比。之後要回去參加突圍賽，還在討論策略及歌曲，要改走「半冷門」路線。

養15年的愛犬小High已過世兩個月，光良一說起牠就忍不住眼眶泛紅，哽咽落淚坦言現在還是會難過，手機桌布仍是小High照片，目前沒想再養狗，沒太多時間好好陪伴。

去年商演多，光良大方發給員工6個月年終獎金，今年光良打算放慢腳步，多花時間陪家人，預計下半年才會推出新專輯，他直喊工作很重要，但家人和健康更重要。1060223

(中央社)