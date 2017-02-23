美企業正熱衷海外併購

我要評比

CNBC報導，低利環境和銀彈充足讓美國企業正熱衷於收購外國企業，估計收購規模會愈來愈大。PitchBook分析師柯斯（Dylan Cox）預期企業併購價碼會繼續高漲。因為美國企業手中有太多資金，但值得併購的標的卻太少。

標準普爾全球市場情報分析師彼德遜（Richard Peterson）說，歷年來美國企業宣布收購海外企業金額的前4大併購案，都在過去5個月裡發生。

根據Preqin資料，去年私募基金手持有待投資的現金部位大增27％至約1.6兆美元創新高。HighTower Boca Raton投資長馬丁尼茲（Al Martinez）說，私募基金有充沛銀彈在手，因此必須為這些資金找出路。

(工商)