第4打席找到節奏 詹子賢初戰古巴就建功
身為中信兄弟陣中備受期待的新生代強打，詹子賢今天(23日)先發出戰經典賽古巴隊，雖然前3打席沒有表現，但9局上掌握住對方投手的一記失投球，一棒掃出帶有2分打點的超前安打，助球隊以3比1逆轉勝。
詹子賢此戰在前3打席並沒有表現，他提到：「放過很多很喜歡的球，一直找不到自己的節奏，還在適應中。」直到9局上面對古巴第4任投手莫伊內歐，在二、三壘有人時把球掃成右外野安打，敲回勝利打點，詹子賢說：「沒想到2好球後他會投那顆失投球，剛好掌握到。」
生涯首度遇上像古巴國家隊這種國際頂級隊伍，前3打席詹子賢耐心選球，獲得2次四壞球保送，他提到：「很久沒遇到這麼有強度的投手，所以看球看比較多顆。」
對戰古巴隊賽前，詹子賢提到，自己對於古巴隊的印象就是「很多怪胎」，實際對戰後，他也說：「感覺他們想法很古怪，你想不到為什麼他們打者會這樣點，或是怎麼投手原本往捕手那邊投，突然變成腳踩向三壘投，但可能他們平常就練很多，控球都不會差到哪去。」
(中時電子報)
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