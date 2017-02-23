詹子賢一棒致勝 中信兄弟熱身賽擊敗古巴
古巴棒球隊備戰世界棒球經典賽，今晚在台中與中華職棒中信兄弟隊打熱身賽；兄弟隊靠著9局上詹子賢的關鍵安打，以3比1逆轉獲勝。
前6局雙方投手戰，分數掛零，7局下古巴隊發動攻勢，面對中信兄弟投手鄭錡鴻，靠著保送、安打以及牽制失誤，攻佔一三壘，趁雙殺打攻下第1分。
中信兄弟在0比1落後的局面，9局上逆轉戰局，蘇緯達、曾陶融先後獲得保送，古巴投手發生暴投，進佔二三壘，輪到8棒詹子賢，他一棒把球打成右外野平飛安打，送回2分。
中信兄弟以2比1逆轉比數之後，陳文杰、吳東融又敲2安，追加1分，終場以3比1獲勝。1060223
(中央社)
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