大陸央行：中國宏觀指標改善 將進一步開放債券市場

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中國新聞網23日報導，23日，中國央行研究局首席經濟學家馬駿表示，中國相關部門正在採取進一步措施，推動債券市場開放，為中國債券加入國際主要債券指數創造條件。

馬駿當天參加由花旗集團在新加坡舉辦的全球投資者大會。中國央行當天提供他在會上的發言。

馬駿指出，最近一段時間，中國製造業採購經理指數、消費者信心指數等領先指標逐步改善，工業企業獲利快速成長，民間投資持穩並出現小幅增加，國際收支情況也有改善，顯示今年中國經濟和企業獲利的表現，可能較之前的市場預期更加樂觀。

他預計，今年中國出口增速將回升，製造業投資增速會加快，但房地產投資增速可能會放緩；全年CPI（消費者物價指數）漲幅，仍有較大可能會在2.5％左右。

馬駿還表示，中國將進一步開放債券市場。中國國家外匯管理局正在積極研究，允許投資於中國銀行間債市的境外非央行機構投資者，參與境內外匯衍生品市場的具體辦法，不久將會出爐。這個辦法的公布，將會降低境外投資者的外匯對沖成本，有助於吸引更多外資進入中國的債券市場。

(工商)