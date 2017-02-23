讀完高三再大學考招　新北表贊同

新北市公私立國高中校長會議昨天在林口高中登場，圖為新北市長朱立倫發紅包給校長。（新北市政府教育局提供）

新北市公私立國高中校長會議昨天在林口高中登場，圖為射擊隊學生指導林奕華局長射擊要領。（新北市政府教育局提供）

新北市公私立國高中校長會議今天在林口高中登場，主題為「有效推動12年國教新課綱」，新北市長朱立倫到場勉勵校長共同落實在地就學目標、重視技職教育，並對日前252位校長和主任連署提出延後考招作業主張，大表贊同，希望透過校長會議討論出完善的大學考招制度，還給學子完整學習權。

新北市2016學年度第2學期公私立高國中校長會議今天在林口高中舉行，以有效推動107課綱為主軸，上午安排各分為國中、高中和高職分組研討，下午邀請到交通大學教育研究所佘曉清教授進行專題講座，以「如何提升我國學生的競爭力：PISA 2015國際評比的啟示」為主題，供各校辦學參考。

日前全國共252位校長、主任和台大教授葉丙成共同連署，要求教育部檢討認為現行二階段的考招制度，指學生12年級上學期拼命準備學測，推甄上大學之後，錄取的大學也未引導學生下學期的學習，讓大半高中生畢業後只有高中兩年的程度，朱立倫對此大表贊同，指大學推甄、分發等招生作業應在學生12年級畢業後再辦理。

朱立倫說，新北市在地就學比例，從6年前的4成2，成長到現在超過7成，希望教育工作者和市府團隊繼續努力，落實在地就學。

朱立倫也強調技職教育的重要，盼不論是否為技職體系的校長，都能鼓勵適合技職教育的學子，找到未來、適才適性的發展。

今天下午各校校長更體驗包括林口高中特色課程如天文、射擊等，也邀請鄰近的醒吾科技大學、龍華科技大學及長庚科技大學等提供特色科系的體驗課程，包括擴增實境、創新運動技巧及健康護理等，除增進與大學策略聯盟的機會，提供校長們未來推動各項教育目標的方向。

(中時)