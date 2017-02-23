40家中國鋼企勝利在望：美國對中國鋼鐵337調查初裁終止

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中國商務部網站發佈消息，根據美國鋼鐵公司的撤訴動議，美國國際貿易委員會（ITC）行政法官發佈初裁（第56號令），終止對中國碳鋼和合金鋼337調查案中，有關商業秘密指控的調查。預計，ITC將於30日內，作出終止該項調查的最終裁決。至此，美國針對中國鋼鐵的337調查全部終止。

華爾街見聞指出，2016年4月26日，美國鋼鐵公司向美國國際貿易委員會提出調查申請，請求對中國出口美國的碳鋼和合金鋼產品，提起337調查。1個月之後，美國國際貿易委員會宣布，對寶鋼、武鋼、鞍鋼、首鋼等共計40家中國鋼企，正式發起337調查。

(工商)