辛然配8強止步 詹家姊妹無緣鬩牆
詹家姊妹有機會在暫時拆夥後首次對決，結果妹妹詹皓晴23日先一步打入杜拜女網賽雙打4強，姊姊詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲的組合卻沒能跟進，以4比6、2比6不敵中國大陸女將彭帥與捷克好手賀拉瓦可娃，於8強落馬。
辛吉絲與詹詠然的「辛然配」成軍後，連兩周在中東出賽，先於杜哈打入4強，轉戰杜拜則在8強止步。
詹家姊妹無緣在杜拜鬩牆，接下來就看詹皓晴能否替姊姊討回公道，與雪薇朵娃擊敗彭帥、賀拉瓦可娃，挺進女雙決賽。
(中時電子報)
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