韓國女歌手痛訴 親妹妹慘遭運匠性侵勒斃

女歌手林智安。(取自Ji An臉書)

林智安痛訴親妹遭到殺害過程。(取自Ji An臉書)

韓國日前發生震驚社會的計程車司機性侵女乘客命案，演歌女歌手林智安日前就在臉書坦承受害者是自己親妹妹，稱兇手是個有9次前科的累犯，呼籲警方一定要嚴懲兇手。

據《鏡週刊》報導，林智安28歲妹妹日前搭計程車準備返家，未料司機趁著她睡著，把她載到別處企圖性侵，雖然妹妹極力反抗，最後仍遭司機用絲襪勒斃。林智安痛訴兇手是有9次前科的慣犯，殺害妹妹隔天還彷彿若無其事地繼續開車載客，希望能藉由她的發文，引發社會關注此案，讓真相水落石出。

韓媒《Korea Times》報導指出，林智安的妹妹是在韓國時間上週六約凌晨3點40分遇害，在家人通報失蹤人口後，警方隔日隨即將嫌犯逮捕到案。

(中時電子報)