靠年輕球員打退古巴 吳東融單場雙安
中信兄弟今天(23日)面對古巴國家隊，除了4任投手有效撐住場面，以年輕球員為主的打線也適時建功，9局上攻進3分，終場3比1逆轉勝，表現獲得總教練史耐德(Cory Snyder)的肯定，「年輕球員如果有機會在這種張力的比賽中下場比賽，習慣了後會發揮得更好。」
此戰碰上古巴隊，兄弟以老大哥「恰恰」彭政閔為首，帶領年輕球員出擊，前8局打完後還以0比1落後，但9局上蘇緯達、曾陶鎔選到保送後，新生代強打詹子賢揮出帶有2分打點的致勝安打，新秀陳文杰、吳東融再補上安打多添保險分。
能拿下此戰勝利，史耐德認為，投手表現不錯，團隊打擊表現也有發揮，他也讚許年輕球員「表現很好」，依史耐德的想法，現階段就是希望能找不同時機，讓不同選手上場，藉以觀察球員表現，而今天攻、守表現發揮得不錯。
除了詹子賢的致勝一擊，先發游擊手吳東融同樣打滿全場，9局上適時擊出帶有打點的安打，幫球隊多添保險分，因前3打席吞2K，他提到：「前面自己的好球帶跑掉，但學長和克魯茲(打擊教練)都有跟我說，就顧好自己的好球帶。」之後想著「把球往中間打」，後兩打席都敲安。
吳東融透露，這是自己打球以來首度對戰國家隊，賽前很興奮，「能對到這種傳統強隊，自己抱持學習的心態，也用積極的態度面對。」
(中時電子報)
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