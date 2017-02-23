草根的力量！草草戲劇節邁入第9年
由嘉義在地團隊阮劇團所推動的「草草戲劇節」，今年邁入第9年！從9年前號召5個高中社團舉行3場演出的小型節慶，到現在動員50個國內外團隊，在短短4天舉行超過100場演出，已是中南部地區年度藝文盛會。對此，團長汪兆謙表示，「從來沒有想過在家鄉能有自己的戲劇節，現在我更加相信草根的力量！」
汪兆謙是嘉義人，他表示高中時期因為功課不好，一度對自己沒自信，在加入戲劇社、參加由吳靜吉、李永豐等劇場前輩所舉行的「超級蘭陵王」比賽後，除了獲得冠軍肯定，也徹底扭轉他的人生，「我在最迷惘的年紀接觸戲劇，改變了我的一生，現在我也想在家鄉把這份力量傳遞出去。」
為此，畢業於北藝大戲劇系的汪兆謙，在2003年回鄉成立阮劇團，並在2009年推動草草戲劇節，動員嘉義地方團隊，匯集影展、市集、戲劇、舞蹈、演唱會和講堂等內容。
其中每年的重頭戲為「青少年劇場」，每年選定不同主題內容，由阮劇團團員擔任教師，帶領中南部地區高中、大學生集體創作，發揮創意編劇和演戲。今年主題為「布」，共有50名青少年歷時半年的時間，以自己的生命故事和布產生關聯，推出舞台劇《布，可以》，將在草草戲劇節演出。
帶領青少年劇場創作的導演陳盈達表示，《布，可以》從兩個命題作劇情發展設計，一個是「一件你不能穿的衣服」，另一個是「一件你不可以做的事情」。陳盈達說，參與的學子們紛紛從自己的生命歷程中尋找故事內容，像是有20歲的女生想穿3歲小孩的衣服、父親與母親初遇時所穿的外套、已過世父親的衣服、男生想穿女生的衣服，預計融合多段故事，以拼貼的手法集結呈現。
開啟汪兆謙劇場夢的吳靜吉表示，草草戲劇節實踐社區劇場概念，串連有創作欲望的年輕人有發揮平台，「草草戲劇節在地生根，已逐漸發揮影響力，除了帶動鄰近地區的藝文風氣，也期待未來能和國際連結。」
草草戲劇節將在3月18、19日，3月25、26日在嘉義縣表演藝術中心全園區演出。
(中時)
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