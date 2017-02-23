特斯拉宣稱Model 3自7月投產　年底前擴大產量

特斯拉周三公布上季（去年12月底止）虧損縮小，但與前一季相比由盈轉虧。特斯拉為了激勵投資人信心，宣稱Model 3將在7月投產，並在年底前擴大產量。特斯拉為了應付Model 3量產所需的龐大支出，也有意透過增資來降低風險。

周四開盤特斯拉股價下跌4％至262.17美元。

(工商)