新研究：木材能源政策是氣候變遷災難

我要評比

英國廣播公司（BBC）報導，使用木質顆粒燃料的低碳發電是有瑕疵的政策，此舉將加速而非減緩氣候暖化。

根據一項新的研究，木材並不屬於碳中和燃料，而且使用顆粒燃料的碳排放量，比燃燒煤炭來得高。

研究報告作者說，應立即檢討生質材料補貼政策。

對英國等許多國家而言，樹木能源已成為再生能源供應中至關重要的一部分。

儘管大多數的討論都聚焦於風力和太陽能，歐洲綠色能源的最大來源是生質材料。

生質材料供給大約65%的再生能源，通常是藉由燃燒木質顆粒燃料發電。

為達到嚴苛減碳目標而面臨龐大壓力的歐盟成員國政府，以發放大筆津貼鼓勵發電業者多多使用這類能源。

然而，倫敦智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）說，在降低二氧化碳排放量方面，這項政策有嚴重瑕疵。

研究執筆人說，當前規範並未計入燃燒木材的排放量，認為能夠藉由種植新樹予以抵消。

撰寫報告的獨立環境政策分析家布拉克（Duncan Brack）說，這個概念不可靠。

布拉克說：「這不合理。」

他說：「事實上，過去20年或100年長成的森林，意味它們儲存了大量的碳，我們不能假裝砍燒樹木不會對環境構成衝擊。」

布拉克說，碳中和的假定並未涵蓋某些重要議題，包括種植的新樹所吸收和儲存的碳量，都不及砍燒的樹木。

他說，燃燒木質顆粒燃料生產每單位能源所釋放出的碳，比燃燒煤炭等化石燃料來得多。

這些木材能源通常需要經過長途運輸，使得與生產及運輸有關的排放量隨之增加。

英國是進口最多木質顆粒燃料的國家，2015至2016年從美國和加拿大進口了大約750萬公噸，其中大多來自美國東南部。

美國南方環境法律中心（The Southern Environmental Law Center）法務長卡爾（David Carr）說：「這項報告再次證實了砍伐樹木充當發電廠的木質顆粒燃料，對氣候政策來說是災難，而非解決之道。」（譯者：中央社劉文瑜）1060223

(中央社)