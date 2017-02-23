義大利航空工會罷工 6成航班受影響
義大利航空公司（Alitalia）工會今天發起罷工，航空公司被迫取消60%航班，影響了數以千計民眾的旅行計畫。
工會抗議公司預計瘦身及減薪的重大重整計畫，自格林威治時間下午1時起，發起4個小時罷工，衝擊國內和國際航班。
工會領袖說：「員工非常擔憂，他們已在2008年及2014年經歷過2次重整」，這當中裁員9000人。
媒體報導，在整體1萬2000名員工當中，可能會裁員多達3000人。2008年時總員工人數達2萬人。
義大利航空公司發推文宣布罷工消息，也以電子信件、手機簡訊和電話通知，試圖要將旅客的不便降到最低；並說，超過半數旅客今天稍晚可成行。航空公司表示，已為約90%旅客找到變通解決方法。（譯者：中央社羅苑韶）1060223
(中央社)
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