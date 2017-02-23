全美抗議遍地開花 共和黨議員遭殃

全美各地近來掀抗議潮，全衝著共和黨籍國會議員而來，多數民眾反對總統川普廢「歐記健保」，卻沒提替代方案；而不回選區面對民意的議員，則成了當地選民嘲諷的對象。

聯邦眾議院議長萊恩（Paul Ryan）的家鄉威斯康辛州近來出現大型電子廣告看板，要他回到選區、舉行「市鎮廳大會」（town hall meeting）；西岸加州的聯邦眾議員伊薩（Darrell Issa）更成選民嘲諷的對象，變成貼在電線桿上的「協尋失蹤人口」傳單，同為加州選出的聯邦眾議員庫克（Paul Cook）的協尋海報則出現在賣場冰箱，也是民眾要求他回來選區、面對民意。

美國政治人物每逢週末或長假期多回到選區、藉舉辦市政廳大會面對民眾，聆聽基層心聲，一般來說，不太上得了美國全國媒體版面，但包括美國有線電視新聞網（CNN）在內報導，不想成為民眾抗議對象的共和黨國會議員，乾脆不回地方開會；而趁不久前的總統日長假期回選區的共和黨籍國會議員，則是走到哪被抗議到哪。

資深的聯邦參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）也不好過，他回肯塔基州就遭逢一名失業婦女咆哮抗議，她細數當地失業與貧困的情況及退伍軍人沒受到應得的照顧，最後諷刺麥康奈「如果你能告訴我上述任何一個問題的解決方案，我會像伊麗莎白．華倫一樣閉嘴坐下。」

麥康奈不久前運用議事規則，禁止民主黨參議員華倫在司法部長塞申斯的任命同意案投票時發言。麥康奈面對選民對他咆哮、一臉尷尬地站著聆聽發言後，也只能緩頰「希望妳（抱怨完）現在感覺好一點」。

從猶他州、愛阿華州到路易斯安那州，多數抗議民眾都要共和黨國會議員說明究竟川普要替代現有健保法的具體方案為何，「告訴我你的方案」、「請你盡職責」，則是不同地方都聽得到的相同抗議口號。然而、他們卻成為川普口中「所謂的憤怒群眾」，川普在推特上指控這都是自由派計劃好的，白宮更加碼補充。

白宮發言人史派瑟在每日新聞簡報會上說，這些人是「有組織的抗議專業戶」，但「大聲、並不代表多數」，他們只是為了吸引媒體目光。

川普上任滿月，但分裂的美國不見裂痕癒合，伊薩在選區出現後接受美國廣播公司（ABC）訪問時就說，川普贏了選舉，現在是總統了，沒有人能比總統更能團結美國，他應該做得更多。1060223

(中央社)