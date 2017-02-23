卡達桌球賽 莊智淵順利晉級16強
台灣桌球一哥莊智淵今天在卡達公開賽以4比1的局數擊敗對手，順利晉級16強；廖振珽則以0比4的局數敗給世界球王，無緣晉級16強。
國際桌球總會（ITTF）舉辦，總獎金22萬美元（約新台幣676萬元）的2017國際桌總世界巡迴賽卡達公開賽（2017 ITTF World Tour Qatar Open），是今年第一個國際桌總世巡賽白金級賽事（ITTF World Tour Platinum events）。
男子單打世界排名第9的莊智淵，今天以11比5、11比7、11比9、9比11、11比9擊敗烏克蘭選手寇磊（由中國大陸轉籍），晉級16強。
稍早由於日本選手水谷隼因病退賽，幸運遞補參賽的廖振珽，首戰就強碰中國大陸籍的世界球王馬龍，經過一番比拚，廖振珽以9比11、9比11、4比11、3比11敗給馬龍，無緣晉級16強。1060223
(中央社)
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