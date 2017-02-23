鄭立中海協會職位也卸下 兩岸同唏噓

中國大陸國台辦前副主任鄭立中疑遭調查落馬，讓兩岸圈人士議論紛紛，也有些唏噓。這位當過漳州、廈門市委書記，台語說得輪轉的大陸官員，穿梭兩岸的身影至今仍讓人印象深刻。

然而，鄭立中不但被免去中國大陸全國政協委員，以及政協常委、港澳台僑委員會副主任等職務。根據海峽兩岸關係協會官網，他擔任的海協會常務副會長職務，被悄悄地改成了「歷任常務副會長」，也就是說，他的常務副會長職務成了過去式。

熟稔兩岸事務的鄭立中，2014年11月還接任了北京清華大學台灣研究院首任院長。但今晚根據北京清大公共管理學院的官網，鄭立中仍被列名院長職務。

由於中國大陸國務院台灣事務辦公室另一名前副主任龔清概才被調查落馬，22日更公開受審，鄭立中隔天就被央視新聞聯播宣布免去政協委員職務，讓他被免職的原因，引起兩岸圈不少猜測。

1951年生的鄭立中是福建霞浦人，學地質出身，擁有經濟學碩士學歷，一直在福建工作，官至福建省發展計劃委（發改委前身）主任後，2001年轉任中共漳洲市委書記，翌年又調任廈門市委書記。在這兩個台商眾多的閩南城市從政，奠定他對台灣熟稔的基礎。

2005年，鄭立中升任國台辦副主任，並在2008年兼任海協會常務副會長；2013年卸下國台辦副主任職務，出任政協常務委員及港澳台僑委員會副主任至今。

近10年來，鄭立中可說是國台辦正副主任級官員及海協會正副會長中，來台最頻繁的人。在正職首長來台前，鄭立中常是預先來台探路、協調的陸方主帥；要是沒有首長的場合，鄭立中更常是來台私下調研的主角人物。

因此，無論是官方的行政院大陸委員會、代表官方的海峽交流基金會，還是台灣的地方農漁會、水利會及在地人士，都是鄭立中來台穿梭接觸，乃至於搏感情的對象，讓人對這位南部農民私下暱稱的「阿陸仔官員」印象深刻。

在台灣涉陸官員及人士的印象中，鄭立中是個相對隨和的人，身上比較沒有典型中國大陸官員散發出的僚氣。然而，一旦坐上談判桌，鄭立中隱藏的強勢、霸氣一面立刻顯現，差距之大，常讓和他初見接觸的台灣人十分驚訝。

在兩岸媒體的印象中，鄭立中可說是最配合的受訪對象，幾近有問必答，且態度隨和，同樣沒有什麼僚氣。只不過，鄭立中就有那種本事，讓媒體覺得好像說了很多，但仔細聽完，其實什麼重點也沒說。

然而，由中國大陸官方及官媒欲言又止的訊息下，外界只能從鄭立中政協及海協會職務的卸除，猜測及推斷他疑遭調查落馬。一旦屬實，他在兩岸穿梭的身影，只能成為絕響，留下不少唏噓。1060223

(中央社)