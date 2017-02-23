南豬北上 中國調整生豬生產佈局

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華爾街見聞報導，未來將有越來越多的豬在內蒙古「安家」。2017年2月，中國政府發佈意見，明確要優化南方水網地區生豬養殖佈局，引導產能向環境容量大的地區和玉米主產區轉移。

報導稱，按照中國政府部署，位於中國北疆的內蒙古與東北三省、雲貴等地被劃為潛力增長區，被確定為未來中國豬肉供應增長的主要區域。

(工商)