機捷拼通車=政績？ 洪孟楷質疑：運輸安全比不上剪綵利益

桃園機場捷運試營運，蔡英文總統（中左一）、交通部長賀陳旦（前左）及桃園市長鄭文燦（中左二）進行視察。（圖/中時資料照，劉宗龍攝）

歷時多年的桃園機場捷運將於下週四通車，未料近來卻發現鋼軌裂縫，雖後續已緊急修復，卻已引起許多國人憂心。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷今（23）日就表示，桃園機場捷運到底在急什麼？質疑難道運輸安全比不上剪綵利益？痛批貿然通車以此作為政績的蔡政府，根本是拿民眾性命開玩笑。

今洪孟楷表示，桃園機場捷運急著通車，只因為桃捷剪綵可成為蔡英文總統與桃園市長鄭文燦的政績，「就可以拿民眾性命開玩笑嗎？」洪更出示公文，指出正式通車邀請函的日期為21日，但17日就檢查出桃捷斷軌情事，在事實真相尚未釐清前，桃園市政府就急忙邀請各界出席，難道是為在鏡頭前作秀；另邀請函上註有蔡英文總統致詞，這更讓他不禁問道，「原來是因為蔡總統的時間無法更改嗎？」

「民進黨政府目的只有一個，就是不顧公共安全也要『收割政績』！」洪孟楷指出，國民黨具體地要求交通部應延後正式通車時間，並底檢查同批進口鋼軌，認為在真正問題釐清前，不該貿然通車；若未來通車，將有許多民眾、外國遊客來使用，大家都不希望有意外發生，但若真出事，交通部長賀陳旦將是中華民國交通危險的元凶。

(中時電子報)