鬍子和矮小都不行 川普挑人還看外型

我要評比

美國總統川普猶如實境秀般挑選內閣成員，結果常令人跌破眼鏡。美國媒體指出，川普對官員的長相和造型也有意見，鬍子和矮小都不討喜。

美國前駐聯合國大使波頓（John Bolton）加入川普（Donald Trump）內閣的呼聲原本極高，不過接連與國務卿和白宮國家安全顧問的位置擦身而過。

川普本人多次公開讚揚波頓，但積極的波頓就是無法獲得川普的青睞，到底怎麼回事？

華盛頓郵報（Washington Post）引述多名川普陣營人士的說法，波頓嘴上像「刷子」般的亂鬍，是波頓無法出任國務卿的因素之一。

不具名川普陣營人士表示，相信川普不會喜歡波頓的鬍子，他身邊幾乎看不到任何人留那樣的鬍子。

還有報導指，川普未選擇聯邦參議院外交委員會主席寇爾克（Bob Corker）出任國務卿，原因是「太矮」。

曾任實境秀主持人的川普對內閣官員外型有所偏好，不令人感到意外。一般而言，川普喜好高大，站得上檯面，自信，外型端正的臉孔，他不喜歡「弱者」。

媒體Newsmax執行長暨川普的友人魯迪（Chris Ruddy）指出，鏡頭前能「上相」的人選才能讓川普留下印象，他認為這對推動政策極為重要。別忘了，川普也是娛樂圈人士。

用人看外型和長相，常是企業聘僱不願明言的潛規則。企業和電視界出身的川普也是「外貌」協會成員，不必感到驚訝，川普過去還熱衷舉辦選美。1060224

(中央社)