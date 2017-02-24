布達佩斯女雙 謝淑薇晉4強

謝淑薇在布達佩斯女雙打進4強戰。(美聯社資料照)

布達佩斯女網賽，台灣女將謝淑薇在單打次輪以直落二敗給莎法洛娃。不過謝淑薇在23日與喬治亞女將卡拉許妮可娃(Oksana Kalashnikova)的搭檔成功在女雙項目連過兩關，闖進4強戰。

謝淑薇與卡拉許妮可娃首輪以6-1、7-6擊敗地主小將Panna Udvardy與俄羅斯Anna Blinkova。8強戰時再度以6-1、7-6同樣的比分擊敗羅馬尼亞女將卡丹圖(Alexandra Cadantu)和德國女將高雅(Nicola Geuer)的組合對戰。

(中時電子報)