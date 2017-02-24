巴基斯坦高檔購物區驚爆 增為至少10死

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省政府發言人表示，巴基斯坦東部城市拉合爾（Lahore）高檔購物區一棟建築物今天遭遇炸彈攻擊，造成至少10人喪命。

旁遮普（Punjab）省政府發言人穆罕默德汗（Malik Mohammad Khan）表示，「那是炸彈爆炸，巨大震波震碎周邊幾乎全部建築物的窗戶。」

他又說，爆炸造成一個巨大坑洞，當局正在調查這起爆炸的「性質和動機」。旁遮普省警方發言人海德（Nayab Haider）說，那是炸彈引發的爆炸，透過遙控或定時器引爆。

巴基斯坦最近幾週遭逢新一波好戰分子攻擊，造成至少130人喪生。其中南部信德省（Sindh）伊斯蘭教蘇菲派（Sufi）聖殿遇襲，造成90人喪命。1060224

(中央社)