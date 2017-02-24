17網紅網拍詐騙 遭逮辯稱：我失憶了！

32歲網紅黃姓女子移送法辦。（葉書宏攝）

32歲網紅黃姓女子在直播軟體「17」擁有逾5000名粉絲，多次利用竄改匯款紀錄欺騙賣家，被抓後仍不斷變更「暱稱」行騙，至少30名賣家受騙，損失近百萬元，警方22日上門逮人，她還在直播向粉絲們喊冤，隨後改口「我失憶了！」警訊後依詐欺罪法辦。

警方調查，黃女有詐欺前科，在網路化名「藍歆」、「lanshing」、「舒淇」、「舒淇狐狸」等，多次以偽造的匯款紀錄欺騙賣家，賣家出貨後斷絕聯繫，被害人自發性的組織被害群組，有被害人在直播軟體發現「藍歆」的穿著配件與面交時一樣，身分因此曝光。

王姓賣家日前在拍賣網站販售有「自拍神器」美名的TR相機，雙方相約1萬9500元成交，黃女面交時拿出假的匯款單據，拿了相機後避不見面，王某遲遲等不到匯款，才驚覺受騙。另外，還有其他賣家因此手法遭騙iPhone7手機、平板電腦及佛牌、金飾項鍊等。

據了解，黃女已婚2年多，丈夫任職某餐廳廚師，由於黃女涉及多起詐欺案件，丈夫相當困擾只要提出離婚要求，便會以自殺要脅，是社區內的頭痛人物，令警方不解的是，黃女不願意離婚，去年卻又找人冒出丈夫到戶政事務所辦離婚遭識破，行徑相當怪異。

黃女的直播頻道已關閉，拍賣帳號遭停權，她除了以竄改匯款單據手法行騙外，也販賣名牌仿冒包包、鞋子等物進行詐騙，另涉及北市一起內衣竊案。

海山警分局獲報前往查緝，在屋內查扣大批贓證物，警方到場時，黃女還在屋內直播向粉絲們大聲喊冤，她說「一堆人說我被抓了，什麼意思，我還在這！」

黃女被帶回偵訊時又改口「有就醫紀錄，罹患失憶症完全不記得了！」警方接獲至少30名賣家報案，遍及全台各地，前2年都以相同手法詐騙網友遭逮，警訊後23日上午依詐欺罪移送法辦，檢察官裁定限制住居，將分案繼續調查。

(中時)