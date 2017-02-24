美教授30年自拍照不間斷 展現老化過程
早在還沒有所謂的白拍出現前，波士頓學院攝影教授拜登（Karl Baden）就每天拍下1 張自己的黑白照片，接下來30年，他每天都這樣做，從未間斷地紀錄自我老化的情況。
美聯社報導，拜登的「每天」（Every Day）計畫到今天為止整整滿30年，但他表示沒有停下來的意思。拜登這種忠實省視死亡與年邁的寫實紀錄做法，讓他獲得「白拍之父」的封號。
64歲拜登的每天自拍黑白照計畫，從1987年橫跨到2017年。他歲月臉龐的比對照片，可以在照片分享網站Instagram和社群網站臉書上看到。
拜登承認，白拍的出現，以及無所不在的存在，引起人們對他「每天」拍照計畫的注目。拜此之賜，拜登持續30年歲月的完整拍照紀錄，近幾年在波士頓、紐約和其他地方的畫廊都有展出。
拜登用鏡頭真實呈現第一印象，相機在同樣背景、燈光下拍下臉部正面表情的一張黑白拍照。他說：「若非對白拍很狂熱，我大概會以前一樣匿名展出照片。」1060223
(中央社)
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